Стоимость АИ-92 на бирже подешевела на 0,05%

Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,16%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах снизилась на 0,05% после небольшого роста днем ранее, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на сегодняшних торгах составила 65,139 тыс. руб. за тонну (-0,05%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 1,02% и составила 72,513 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,16% и составила 58,497 тыс. руб. за тонну. Стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,15% - до 58,256 тыс. руб. за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,2%, до 76,062 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут подешевел на 3,29% - до 22,012 тыс. руб. за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день прибавила на 0,25% и составила 79,603 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 1,46% - до 19,728 тыс. руб. за тонну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).