Савельев: В РФ ищут решения для запуска беспилотных машин в городских условиях

Будет сложно просто так запустить беспилотник на такой трафик, который есть даже в Москве, в Петербурге, отметил вице-премьер России

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти РФ ищут решения для запуска беспилотных машин в городских условиях, заявил вице-премьер России Виталий Савельев на просветительском марафоне "Знание. Наука".

"Мы хотим понять, смогут ли они [беспилотные автомобили] заехать в город, в городскую среду. Здесь есть разные мнения у специалистов. И мы сейчас как раз ищем эти решения. <…> Просто так запустить беспилотник на такой трафик, который у нас есть даже в Москве, в Петербурге - будет сложновато. Но тем не менее мы готовим нормативно-правые акты. Мы работаем в тесном контакте с Министерством внутренних дел. Мы прописываем законы, как и что произойдет", - сказал он.

В октябре Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта. На нем был утвержден план внедрения на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации - полностью беспилотных грузовых автомобилей.

Согласно плану, до конца 2026 года появятся новые маршруты для такого транспорта, а также будет запущена система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 "Восток". Кроме того, по итогам совещания Минтрансу было поручено разработать законопроект, регулирующий движение беспилотников. Внести документ в правительство планируется в первом квартале 2026 года.

Ранее, в апреле 2025 года, в Минтрансе заявляли, что полноценный выход беспилотных автомобилей на дороги общего пользования возможен к 2027 году.