Савельев уверен, что РФ вернется к проектам пассажирских сверхзвуковых самолетов

Вице-премьер также напомнил, что российская промышленность создает полностью отечественные самолеты - SJ-100 и МС-21

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия вернется к проектам создания пассажирских сверхзвуковых самолетов, у страны уже есть опыт в этой сфере, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"И мы будем строить сами самолеты, я уверен, мы вернемся и к проектам сверхзвуковых самолетов. У нас были такие, Ту-144, отечественный наш самолет, было 16 машин спроектировано, летали Москва - Алматы в Советском Союзе. Я думаю, мы вернемся к этим темам", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Наука".

Он также напомнил, что российская промышленность создает полностью отечественные самолеты - SJ-100 с двигателями ПД-8 и МС-21 с двигателями ПД-14. По его словам, собственные самолеты - это правильное решение, и авиакомпании уже делают на них заказы.

В апреле этого года Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Пилоты подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40 и управляли им из кабины без остекления с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов.