Савельев призвал всегда перепроверять ответы ИИ

Вице-премьер РФ отметил, что пользуется некоторыми сервисами с искусственным интеллектом, но считает, что полностью доверять им нельзя

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Савельев призвал не доверять полностью ответам ИИ-чатов, следует перепроверять информацию.

В рамках просветительского марафона "Знание. Наука" Савельев рассказал, что пользуется некоторыми сервисами с ИИ, но считает, что полностью доверять им нельзя. "Если вы на них перекладываете ответственность за тот материал, который они вам дают, то там могут быть существенные ошибки", - отметил он.

Так, спрашивая в начале года искусственный интеллект о том, сколько в России работает атомных ледоколов, он получил ответ "6", когда на самом деле их 8. "Понимаете, для чего я их использую? Я один-два [вопроса] просто проверяю, я беру от них информацию, которая дальше меня, в случае моего интереса, заставляет углубляться в профессиональные источники", - сказал вице-премьер.

"Поэтому пользоваться, да, надо, да, это упрощает многие вопросы, но вот доверять на 100% нельзя", - подчеркнул он.