Посол Египта поблагодарил Россию за регулярные поставки пшеницы в страну

Хамди Шаабан отметил, что отгрузки обеспечивают продовольствием 108 млн египтян

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Египет благодарен России за регулярные поставки пшеницы в республику. Об этом заявил посол Египта в Москве Хамди Шаабан на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Мы очень признательны за регулярные поставки пшеницы в Египет, потому что это является национальной безопасностью и обеспечивает продовольствием 108 млн граждан Египта", - сказал он.

"Я хочу отметить, что стратегическое партнерство - это не просто документы, которые подписаны между Россией и Египтом, но это реальность, которую мы видим через крупные проекты, как АЭС "Эд-Дабаа", российская промышленная зона в Суэцком канале и покупка пшеницы у России", - отметил посол.