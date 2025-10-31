В Карелии спустили на воду нефтемусоросборщик "Эко-1"

Судно может работать при температуре воды за бортом до 0 градусов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Нефтемусоросборщик проекта NE028 "Эко-1" спустили на воду в Петрозаводске. Оно построено на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу ФГУП "Росморпорт", сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Судно может работать при температуре воды за бортом до 0 градусов. Возможно плавание в разреженном льду неарктических морей толщиной до 0,4 м. Длина судна составляет 15,5 м, ширина - 6 м. Оно будет работать на Дальнем Востоке: порт приписки - Владивосток.

"Сегодня в столице Карелии спустили на воду нефтемусоросборщик проекта NE028 "Эко-1". Это второе судно из серии, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт" по проекту АО "Нордик инжиниринг" - компании, специализирующейся на инжиниринге в сфере судостроения и судоремонта", - сказано в сообщении.

Глава министерства Антон Фокин отметил, что судно будет выполнять природоохранную задачу - собирать и транспортировать плавучий мусор, принимать участие в ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в портовых акваториях и прибрежных зонах. "Наличие собственного, а главное - построенного на своих верфях современного флота - это важнейший фактор развития нашей школы судостроения, обеспечение технологического лидерства страны, - сказал министр на церемонии спуска.

На разных этапах строительства на Онежском заводе находятся еще три буксира ледового класса, два мелкосидящих ледокола и шесть грунтоотвозных шаланд. Все строятся по заказу ФГУП "Росморпорт". Ранее завод построил для группы компаний "Русский краб" четыре краболова: "Капитан Александров", "Капитан Егоров", "Капитан Фирсов" и "Александр Сапожников".