Reuters: Nexperia приостановила поставки полупроводников на завод в КНР

Компания подчеркнула, что ищет альтернативные решения, чтобы обеспечить непрерывность поставок клиентам

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 31 октября. /ТАСС/. Нидерландская компания по производству микрочипов Nexperia приостановила поставки полупроводниковых пластин на свой завод по сборке микросхем в китайском городе Дунгуань из-за разногласий по условиям оплаты. Об этом говорится в письме компании, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters.

Согласно документу, подписанному временным директором Nexperia Стефаном Тилгером 29 октября, поставки были остановлены 26 числа этого месяца в связи с "неисполнением местным руководством согласованных контрактных обязательств по платежам". При этом компания подчеркнула, что ищет альтернативные решения, чтобы обеспечить непрерывность поставок клиентам. По данным источников агентства, за последние две недели цены на некоторые компоненты Nexperia выросли более чем в десять раз.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.