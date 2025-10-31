Глава Минэнерго США заявил о стремлении возобновить торговые переговоры с Канадой

Крис Райт также подчеркнул, что разногласия между двумя странами возникли "по веским причинам"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель страны состоит в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов торговли с Канадой после прекращения переговоров на прошлой неделе.

"Я думаю, что мы увидим сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой в области важнейших полезных ископаемых, нефти и газа", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Райт также подчеркнул, что разногласия между двумя странами возникли "по веским причинам".

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в Соединенных Штатах рекламы с критикой американских импортных пошлин. Как сообщали ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.