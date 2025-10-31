Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Россети Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 31 октября снизился на 1,26%, до 2 525,2 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,84% - до 982,39 пункта. Курс юаня снизился на 3 копейки, до 11,26 рублей.

"Индекс Мосбиржи в пятницу торговался в минусе после трех сессий роста. Поддержка со стороны локальных внутренних драйверов - снижения недельной инфляции, ослабления рубля, корпоративных новостей - представляется неустойчивой. На геополитическом треке сохраняется высокая неопределенность, и с учетом приближения праздничных выходных осторожность инвесторов неудивительна", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Россети Центр" (+1,2%), скорее всего, в связи с тем, что привлекательность региональных "дочек" корпорации "Россети" могла вырасти по причине ожиданий будущих дивидендов", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "ВУШ холдинга" (-5,7%), скорее всего, в ходе коррекции после вчерашнего труднообъяснимого ралли в этих бумагах.

Прогноз на 1 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 ноября - 2 475 - 2 575 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 79-82 рублей, юаня - 11,2-11,5 рублей.

Как считают во Freedom Finance Global, в субботу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на субботу - 79-81 рублей, 92-94 рублей и 11-11,5 рублей, соответственно.