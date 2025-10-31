В Дагестане намерены запустить газоблочное производство

Объем инвестиций проекта составил порядка 1,7 млрд рублей

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Газоблочное производство намерены запустить в декабре 2025 года в Республике Дагестан, объем инвестиций проекта - порядка 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума.

"У нас планируется газоблочное производство. Ожидаем, что в декабре этого года мы его запустим. Проект тоже реализуется на территории моногорода Каспийска. Объем инвестиций - порядка 1,6-1,7 млрд рублей", - сказал Халилов.

По его словам, в 2026 году на полную мощность запустят завод "Дагестан стекло тара". "Прошел технический запуск завода "Дагестан стекло тара" в моногороде Дагестанские Огни. Мы реализовали новый инвестиционный проект, и это стало возможным благодаря Денису Мантурову (занимал на тот момент пост главы Минпромторга РФ - прим. ТАСС), который поддержал в 2021 году проект в качестве выдачи денег из федерального Фонда развития промышленности. Помимо этого, мы в рамках этого же проекта заключили специальный инвестиционный контракт, и на сегодняшний день этот проект у нас на 30% экспортоориентированный. <…> Полный запуск планируется после того, как мы выйдем на проектную мощность, которая закладывается. Я думаю, это или этот год, или следующий год точно", - добавил спикер.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

