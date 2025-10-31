В Дербенте открыли первый офис ВТБ

Новое отделение оформлено в современном стиле и создано с учетом удобства клиентов

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. В Дербенте открыли первый офис ВТБ, сообщил мэр города Ханлар Пашабеков.

"В Дербенте открылся первый офис ВТБ - по улице Гейдара Алиева, 15К. Это важный шаг для города: в Дербент приходит крупный федеральный банк, что открывает новые возможности для жителей и бизнеса", - сказал Пашабеков.

По его словам, новое отделение оформлено в современном стиле и создано с учетом удобства клиентов - от зон обслуживания до комфортных переговорных пространств.

"Благодарю руководство банка ВТБ в лице вице-президента, управляющего по Северо-Кавказскому федеральному округу Александра Дыренко за внимание к нашему городу и готовность развивать сотрудничество. Уверен, работа филиала будет полезна дербентцам и станет еще одним шагом вперед в развитии экономики города", - добавил мэр города.