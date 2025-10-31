Эксперт Длигач: Украина находится на пороге экономической катастрофы

Дефицит бюджета страны составляет более $20 млрд, отметил доктор экономических наук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Украина находится на пороге экономической катастрофы, потому что ее бюджету не хватает более $20 млрд. Об этом заявил украинский эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач.

Читайте также

Истощение помощи и финансовый обрыв. Украину может ждать кризис в 2026 году

"Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обслуживаем себя уже меньше, чем наполовину. У нас есть долги, которые больше 100% ВВП. <...> По нашим подсчетам, свыше $20 млрд мы не досчитываем для государственного бюджета", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По мнению эксперта, стране нужно перейти от налогов на доходы до налогообложения потребления и активов. Он также пояснил, что покупка новых автомобилей, гаджетов или одежды, которую можно отложить, должна облагаться налогом, чтобы снизить импорт и торговый дефицит.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В связи с этим власти страны ведут с партнерами переговоры об использовании передаваемых ими средств на военные нужды. Сейчас эти деньги можно направлять только на социальные статьи бюджета.