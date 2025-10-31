Акции ЮМГ снижаются на фоне заявления ЕМС о покупке доли в "Семейном докторе"

Перед закрытием основной торговой сессии акции "Юнайтед медикал груп" опустились до 774,7 рубля за бумагу, а на вечерней сессии - до 744,8 рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Акции "Юнайтед медикал груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) демонстировали резкое снижение более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне объявления ЕМС о покупке 75% в сети клиник "Семейный доктор".

По данным на 18:36 мск, перед закрытием основной торговой сессии, акции ЮМГ демонстрировали снижение на 3,52%, опускаясь до 774,7 рубля за бумагу.

По состоянию на 19:45 мск, на вечерней торговой сессии, акции компании достигли минимального значения за день и торговались на уровне 744,8 рубля за бумагу, снижаясь на 7,25%. К 22:38 мск акции компании замедлили снижение до 761,1 рубля за бумагу (-5,22%).

Ранее ЕМС сообщил, что ЮМГ станет владельцем 75% сети частных многопрофильных клиник "Семейный доктор". Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже одобрила сделку, добавили в ЕМС.

Как отмечается, сделка предусматривает самостоятельное развитие бизнесов, что позволит компаниям продолжить развивать свои бренды и усилит их преимущества. Ожидается, что принятое решение придаст импульс дальнейшему ускоренному росту обоих бизнесов, отметили в ЕМС.

Сеть клиник "Семейный доктор" - одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в Москве, насчитывает 16 клиник, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпитальный центр, а также более 10 центров медицинских компетенций различного профиля. Выручка компании в 2025 году ожидается на уровне 9,3 млрд рублей.