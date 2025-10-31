Вступил в силу новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физлиц

С 1 ноября 2025 года долги смогут взыскивать в судебном и внесудебном порядке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступил в силу с 1 ноября 2025 года. Теперь задолженность будет взыскиваться как во внесудебном, так и в судебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой налога.

"С 1 ноября 2025 года вступает в силу новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Соответствующие изменения внесены федеральным законом от 31 июля 2025 года № 287-ФЗ в Налоговый кодекс", - говорится на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Ранее налоговая задолженность взыскивалась по решению суда. При этом, по данным ФНС, в большинстве случаев налогоплательщик был согласен с суммой задолженности, однако прежний порядок требовал обязательного обращения в суд, что увеличивало расходы должника, так как к сумме долга добавлялись судебные издержки.

"Теперь при оспаривании сумма долга исключается из сальдо единого налогового счета. То есть пока идет разбирательство, налогоплательщик может оплачивать другие налоги - в счет долга их не спишут. Таким образом, Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ не отменяет судебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, а, наоборот, гарантирует его в отношении спорной задолженности", - разъяснили в ведомстве.

Кроме того, новый порядок фактически увеличивает сроки для налогоплательщика для подачи возражений. "Если до 1 ноября у должника было 20 дней на возражения со дня направления судебного приказа, то теперь налогоплательщик может представить повторное возражение - жалобу или несогласие отказом в обжаловании в течение 30 дней. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или направить заказное письмо по почте", - сообщили в ведомстве.

Также ФНС РФ разместила на официальном сайте промостраницу, где приводятся подробные разъяснения, какие именно долги можно оспорить, как подать заявление о перерасчете или жалобу на решение по проверке.