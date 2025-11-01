Google не выплатил Kaspersky награду за выявление уязвимости в Chrome

Компания сослалась на ограничения, связанные с санкциями против России и Белоруссии

КАО ЛАК /Таиланд/, 1 ноября. /ТАСС/. Google не выплатил "Лаборатории Касперского" вознаграждение за обнаружение в то время не имевшей исправления уязвимости в браузере Chrome, которая использовалась в целевой атаке на российские организации. Об этом ТАСС сообщил директор Kaspersky GReAT (центр исследований и анализа угроз) Игорь Кузнецов.

"За обнаружение бреши в Chrome, использовавшейся в атаке "Форумный тролль", выплату не произвели, сославшись на ограничения, связанные с санкциями США против России и Беларуси. При этом недавно за аналогичную уязвимость была выплачена сумма около $250 000", - сказал Кузнецов.

Из переписки сторон на портале для репортов следовало, что представитель Google сослался на санкции США от ноября 2024 года, из-за которых корпорация "юридически не может обрабатывать платежи людям, проживающим в России или Белоруссии". Однако он предложил специалисту из Kaspersky сообщить, изменилось ли с тех пор его место жительства.

Позднее в Google уточнили, что также не могут перенаправить это вознаграждение по программе поиска уязвимостей другому человеку - те санкции предполагают, что передавать средства людям или юрлицам по просьбе персон, "ограниченных санкциями", воспрещается.

В конце марта 2025 года "Лаборатория Касперского" сообщала, что сотрудники СМИ, госорганизаций и образовательных учреждений в РФ подверглись ранее неизвестной целевой атаке, которую специалисты и назвали "Форумным троллем". Атака шла письмами с предложением поучаствовать в форуме "Примаковские чтения", письма были написаны грамотно и содержали персонализированную ссылку. Если пользователь открывал ссылку в браузере Chrome или в любом другом на движке Chromium, устройство мгновенно заражалось из-за уязвимости. Брешь была оперативно исправлена. После уведомления "Лаборатории Касперского" специалисты Google исправили проблему.