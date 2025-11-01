Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение

К 07:14 мск он ускорил снижение и находился на отметке 2 520,74 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,16% и находился на уровне 2 521,26 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:14 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 520,74 пункта (-0,18%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.