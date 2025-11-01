ОАК передала Минобороны новую партию Су-35С

Летчик Су-35С ВКС России отметил надежность машины

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех) отправила Минобороны России партию новых самолетов Су-35С в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С в рамках исполнения гособоронзаказа. Предназначенные для российских ВКС авиационные комплексы отправились к местам несения службы", - говорится в сообщении.

Летчик Су-35С ВКС России отметил надежность машины. "Хочется выразить слова благодарности представителям завода и всем, кто участвовал в сборке и подготовке авиационной техники, за профессионализм. Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции", - сказал он.

В Ростехе уточнили, что истребители прошли наземные и летные заводские испытания. "Самолет Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе в любых погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования", - добавили в госкорпорации.

В организации также сообщили о наращивании темпов поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ. "Это касается и Су-35С - на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире. На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях", - добавили в Ростехе.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что ОАК сохраняет высокие темпы производства самолетов в интересах Минобороны России. "Мы выполняем серьезнейшую задачу по увеличению объемов выпуска военной продукции. В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации", - сообщил он.