В Приморье откроется завод по выпуску косметики из морских ингредиентов

Ожидается, что использование морских и растительных ресурсов Дальнего Востока, в частности, позволит укрепить позиции отечественной косметической индустрии

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичное массовое производство косметики на основе морских ингредиентов планируют запустить рядом с Владивостоком на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" весной 2026 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток" создатель косметики и основатель научно-производственного центра "Генерация красоты" Алина Лютер.

"Недавно мы получили документы на ввод в эксплуатацию здания завода. Уже сейчас мы заказываем оборудование, после его установки, весной, мы уже запустимся. Когда мы начнем массовое производство, это будет достаточно хорошее подспорье, в том числе экономике Приморского края. <…> Более того, у нас очень много инноваций и технологий, которые мы применяем в производстве. Поэтому мы сейчас зашли в ИНТЦ "Русский", - сказала она, добавив, что в производстве косметики используются уникальные гидробионты и флора Уссурийской тайги.

Также на пресс-конференции присутствовал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он отметил, что разработки в сфере биотехнологий опираются также и на традиции сибирской и народной медицины, где использовали флору и фауну таежной местности. "Сейчас в Музее Уссурийской тайги мы активно используем наработки сибирской медицины, где применяли и животных, и растения Уссурийской тайги. Наши партнеры ищут подтверждения и в старой русской литературе. Эти знания формируют основу для современных исследований", - сказал он.

По словам спикеров, к местным разработкам уже проявляют интерес производители из Китая и Арабских стран. Ожидается, что использование морских и растительных ресурсов Дальнего Востока позволит укрепить позиции отечественной косметической индустрии и снизить зависимость от импортных компонентов.