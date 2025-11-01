Мантуров рассказал о расширении сотрудничества РФ и КНР перспективными проектами

Первый вице-премьер РФ упомянул организацию производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о перспективных проектах России и Китая, включая организацию производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области, а также запуск круглогодичной контейнерной линии через Северный морской путь. Об этом сообщили в секретариате Мантурова по итогам проведения 12-го заседания межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Денис Мантуров рассказал о расширении пула перспективных проектов планами по организации производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области, а также созданию научно-клинического центра ионно-протонной терапии в Москве и запуску круглогодичной контейнерной линии через Северный морской путь", - говорится в сообщении.

Что касается подготовки реестра межрегиональных проектов, по словам первого вице-премьера, российская сторона подготовила предложения, которые включают 27 проектов в 18 субъектах России.

"В целом государству и бизнесу наших стран важно продолжать объединять и координировать усилия для всестороннего изучения возможностей сотрудничества. А также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать конъюнктурные и геополитические риски. Убежден, что слаженная работа позволит вывести российско-китайское инвестиционное сотрудничество на качественно новый уровень", - заявил Мантуров.