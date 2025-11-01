S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту

Как рассказали в авиакомпании, новая бортовая форма призвана повысить комфорт сотрудников и создана по принципу капсульного гардероба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бортпроводники авиакомпании S7 Airlines перешли на новую униформу, стюардессам разрешили носить кроссовки на борту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Бортпроводники S7 Airlines перешли на новую бортовую форму. С 1 ноября 2025 года бортпроводники S7 Airlines официально переходят на новую униформу. Это важное событие для авиакомпании - последний раз S7 Airlines обновляла фирменный стиль в одежде членов кабинного экипажа в 2013 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в S7, новая бортовая форма призвана повысить комфорт сотрудников и создана по принципу капсульного гардероба. "Среди элементов капсулы - брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и дополнительная позиция - трикотажный халф-зип из итальянской шерсти. Вещи из коллекции можно легко сочетать друг с другом, что позволяет получить до 17 образов для женщин и до 13 для мужчин", - отметили там. "Кроме того, теперь у бортпроводников появилась возможность быть в небе не только в туфлях, но и в стильных кроссовках. Из формы также исключили банты и головные уборы ради функциональности", - добавили в авиакомпании.

S7 Airlines вошла в топ-3 российских авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров за 9 месяцев этого года.

Весной 2024 года Smartavia также перешла на новую форму и стала первой авиакомпанией в России, которая включила в комплект формы специально разработанные кеды.

Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции "Новые люди" направила вице-премьеру РФ Виталию Савельеву обращение с предложением запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении стюардессами обуви на высоком каблуке.