Минпромторг считает нужным приоритизировать закупки металлопродукции

Министерство ждет предложений от отраслевого сообщества с предложениями по включению конкретных товаров в соответствующие перечни, отметил его глава Антон Алиханов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ видит необходимость в приоритизации госзакупок российской металлургической продукции в рамках национального режима. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Антон Алиханов на полях международного форума-выставки "Российский промышленник".

"В текущих условиях считаем необходимым более пристально посмотреть на имеющийся импорт продукции, приоритизировать закупки металлопродукции в рамках национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках постановления правительства РФ 1875", - сказал он.

Министерство ждет предложений от отраслевого сообщества с предложениями по включению конкретных товаров в соответствующие перечни, добавил министр.

По его словам, сейчас металлургической отрасли, в первую очередь, необходимы новые металлоемкие инфраструктурные проекты, такие как строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, а также оптимизация налоговой нагрузки. "При этом инвестиции в приоритетные стратегические проекты, как мы отмечали, в достаточной мере защищены нашими механизмами государственной поддержки: кластерной инвестиционной платформой и специальными инвестиционными контрактами", - отметил Алиханов.

Национальный режим - это комплекс правил, которые дают в госзакупках преимущества производителям, выпускающим товары на территории РФ или государств - членов ЕАЭС.

