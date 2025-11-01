Петербургская биржа сохранила предельные границы колебания цены на бензин

Они сохранены на уровне +0,01%/-20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Петербургская биржа сохранила до 10 ноября включительно действующие предельные границы колебания цены на бензин и дизельное топливо на уровне +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту, говорится в сообщении торговой площадки.

"По 10.11.2025 (включительно) продлены действующие предельные границы колебания цены по автомобильному бензину марки АИ-92 и АИ-95 и топливу дизельному по всем видам на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба" установленные в диапазоне +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту", - говорится в сообщении.

Ранее верхняя граница роста цены бензина и дизеля на бирже составляла +0,5%. Соответствующие изменения в правила торгов были внесены в сентябре этого года.