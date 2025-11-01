Рекультивационные фонды могут увеличить себестоимость добычи золота

председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что создание обязательных фондов приведет к увеличению операционных расходов для недропользователей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Создание компаниями-недропользователями обязательных фондов для рекультивации земель может привести к росту себестоимости добычи золота и других полезных ископаемых. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Безусловно, это приведет к увеличению операционных расходов для недропользователей, так как им придется заранее резервировать денежные средства. Это рыночная реальность. Однако, хочу подчеркнуть: мы не говорим о дополнительном налоге или платеже в бюджет. Эти деньги остаются в экономике - они либо на специальных счетах компаний, либо в виде банковских гарантий. Они предназначены строго на одну цель - восстановление нарушенных земель", - сказал Кобылкин.

По его словам, такая мера может в определенной степени повлиять на себестоимость добычи золота и других полезных ископаемых, "но это и есть та самая реальная цена, которую бизнес должен платить за экологическую безопасность, а не перекладывать ее на государство". "Мы не требуем чего-то сверхъестественного: за вред, нанесенный природе, людям, компания должна заплатить", - добавил Кобылкин.

О законопроекте

Ранее группа депутатов во главе с Кобылкиным разработала и внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает выдачу лицензий на добычу россыпного золота и общераспространенных полезных ископаемых только после финансового обеспечения рекультивации нарушенных земель.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О недрах", предусматривающие выдачу лицензий на пользование недрами только после того, как компания создаст запас для финансирования мероприятий по рекультивации земель - рекультивационный фонд или предоставит банковскую гарантию. Механизм будет применяться при предоставлении лицензий на разведку и добычу золота, общераспространенных полезных ископаемых, а также совмещенных лицензий по этим видам полезных ископаемых.

Если компания прекратит работу или обанкротится, а участок недр не передадут другому пользователю в течение года или шести месяцев для местных участков, рекультивационный фонд передадут региональным властям для восстановления земли на этом участке. Средства фонда можно будет потратить только на рекультивацию именно этого участка недр.

Как отмечается в пояснительной записке, на практике нередко возникают проблемы с выполнением обязательств по рекультивации земель. "Основными причинами непроведения рекультивации земель при добыче полезных ископаемых являются: недобросовестность пользователей недр, отсутствие у них финансовых средств, необходимых для рекультивации нарушенных земель, банкротство и/или реорганизация (ликвидация) юридических лиц - пользователей недр", - говорится в документе.