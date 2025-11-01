ФАС заявила о признаках незаконного использования фирменного стиля бренда "Ласка"

Ведомство завело дело против компании "Рекитт Бенкизер"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки незаконного использования фирменного стиля бренда "Ласка". Как сообщает пресс-служба ФАС, ведомство возбудило дело в отношении компании "Рекитт Бенкизер".

"В ФАС России обратилась компания "ЛАБ Индастриз" - производитель бытовой химии, в том числе гелей для стирки "Ласка". Компания сообщила, что организация "Рекитт Бенкизер" ввела в оборот линейку гелей для стирки "Вулайт". По мнению заявителя, оформление продукции конкурента схоже с оригинальным ассортиментом до степени смешения", - отметили в ФАС.

Там добавили, что заявитель также сообщил, что "Рекитт Бенкизер" представляет линейку гелей для стирки "Вулайт" не только в торговых сетях, но и на электронных площадках в единой с "ЛАБ Индастриз" рекомендуемой подборке товаров.

По мнению антимонопольной службы, действия компании "Рекитт Бенкизер" могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя.

ФАС возбудило дело. Комиссия проверит действия компании "Рекитт Бенкизер" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.