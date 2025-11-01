Чистый убыток ЮГК по РСБУ за девять месяцев составил 5,1 млрд рублей

Выручка за отчетный период снизилась на 12,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "Южуралзолото группа компаний" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2025 года составил 5,1 млрд рублей против чистого убытка в 3,26 млрд рублей за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 12,7%, до 17,65 млрд рублей. Валовый убыток составил 2,41 млрд рублей против прибыли в 2,8 млрд рублей в 2024 году.

Убыток от продаж составил 4,03 млрд рублей по сравнению с прибылью в 754 млн рублей за январь - сентябрь 2024 года.

Убыток компании до налогообложения за девять месяцев достиг 6,725 млрд рублей.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.