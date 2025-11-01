Wildberries снизит комиссию для продавцов

Она уменьшится с текущего уровня на размер от 5 до 6 п.п.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Wildberries с 1 ноября снижает комиссию для всех продавцов площадки, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Wildberries расширяет программу поддержки. Теперь продавцы могут снизить комиссию с текущего уровня на размер от 5 до 6 процентных пунктов. Эта мера поддержки начнет действовать с 1 ноября", - говорится в сообщении.

Главным условием выполнения программы является достижение в течение трех месяцев планового уровня оборота. Для каждого продавца будет свой уровень.

Ранее в пресс-службе РВБ сообщили, что Wildberries с 1 ноября заморозит размер комиссии по всем моделям продаж.