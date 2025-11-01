Политик Мема: РФ может потребовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" отметил, что мир невозможен, пока европейцы не перестанут быть высокомерными

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия может потребовать у Европы компенсацию в размере €200 млрд за финансирование Украины после завершения конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Россия также может потребовать от Европы 200 миллиардов евро компенсации, потому что мы продолжаем финансировать войну против них", - написал он в X. Финский политик отметил, что мир невозможен, пока европейцы не перестанут быть высокомерными.

Ранее газета Politico сообщала, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов". Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.