Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за девять месяцев выросла на 7% в годовом выражении

Она составила 62,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО по итогам января - сентября 2025 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 62,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Чистые процентные доходы увеличились на 25,11% - до 115,8 млрд рублей. В то же время непроцентные доходы выросли на 12,43% - до 14,3 млрд рублей.

Активы компании превысили 5,8 трлн рублей, собственные средства ДОМ.РФ составили 416 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 21%, чистая процентная маржа (NIM) - до 3,7%.

"ДОМ.РФ обеспечил рост ключевых направлений бизнеса и заложил основы для достижения всех стратегических целей компании. Высокие результаты обеспечены фундаментальными факторам - ростом комиссионных и процентных доходов при сохранении высокого уровня операционной эффективности", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, слова которого привели в пресс-службе компании.