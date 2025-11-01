Перевозки пассажиров на сети РЖД в октябре выросли на 0,6%

Показатель составил 114,9 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в октябре 2025 года выросли по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года на 0,6%, до 114,9 млн человек, сообщили в холдинге.

"В октябре 2025 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправлено 114,9 млн пассажиров, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 104,9 млн человек (+0,6%), в дальнем следовании - 10 млн (+0,6%)", - говорится в сообщении.

Всего за десять месяцев 2025 года поездки совершили 1 млрд 92,5 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В пригородных поездах поездки совершили 984 млн пассажиров (+1,8%), а в поездах дальнего следования - 108,5 млн (-0,2%).