Минфин предложил закрепить взаимодействие операторов цифровых платформ с ФНС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минфин России разработал проект постановления правительства o порядке информационного взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с налоговыми органами. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в случае выявления риска налогового нарушения законодательства оператор платформы обязан в течение пяти дней со дня выявления риска нарушения направить данную информацию в налоговый орган и разместить ее в личном кабинете указанного партнера.

"В случае направления оператору платформы письменного уведомления о вызове партнера (его представителя) его платформы в налоговый орган для дачи пояснений в случаях, связанных с исполнением им законодательства о налогах и сборах, требования налогового органа о представлении пояснений, документов (информации), такое уведомление, требование размещается оператором платформы в личном кабинете соответствующего партнера не позднее двух дней со дня его получения от налогового органа", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление может вступить в силу с 1 октября 2026 года, но не ранее чем по истечении 90 календарных дней после дня официального опубликования.