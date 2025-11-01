Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Соответствующее решение озвучил на внеочередном пленарном заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Документ принят в целом и без поправок.

Как заявила в ходе заседания глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, доходы на предстоящие три года определены в следующих объемах: 2026 год - почти 5,94 трлн рублей, 2027 год - около 6,37 трлн рублей, 2028 год - почти 6,87 трлн рублей. Расходы запланированы на 2026 год в объеме около 6,39 трлн рублей, на 2027 год - более 6,74 трлн рублей, на 2028 год - почти 7,06 трлн рублей. Бюджет сформирован с дефицитом почти 448 млрд рублей в 2026 году, около 372,6 млрд рублей - в 2027 году, почти 194,5 млрд рублей - в 2028 году.

"Предусмотрено последовательное снижение дефицита по годам как в абсолютном выражении, так и в относительном выражении. Фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также в случае получения дополнительных доходов. Программой государственных внутренних заимствований предусматривается привлечение займов в объеме до 205 млрд рублей ежегодно. Но мы, как и прежде, будем опираться на текущие результаты исполнения бюджета и руководствоваться фактической потребностью в заемных ресурсах. <…> Долговая нагрузка Москвы - то есть отношение государственного долга к объему доходов - находится на низком безопасном уровне", - заверила Зяббарова.

Социальный бюджет

Как отметил Шапошников, "бюджет столицы традиционно социальный - более половины расходов пойдет на социальные программы: поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия".

"Продолжится всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, реализация социальных программ для московских пенсионеров, семей с детьми. В бюджете заложены средства на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг москвичам. Предусмотрены средства на реализацию проектов по созданию новых производств, формирование комфортной и безопасной городской среды", - отметил спикер столичного парламента.

По его словам, главный финансовый документ российской столицы сохраняет программный характер, преемственность с бюджетами прошлых лет, обеспечивает адресность и высокую эффективность государственных средств, реализацию стратегии развития Москвы до 2030 года.

"Более 90% средств будет направлено на 13 государственных программ. Бюджет Москвы на ближайшие три года предусматривает сохранение столицей позитивной динамики социально-экономического развития. Городская экономика демонстрирует высокую устойчивость в условиях внешних вызовов и внутренней трансформации. Росту доходов в ближайшие три года будут способствовать меры по комплексному развитию инфраструктуры, стимулирование инвестиций, поддержка бизнеса, а также создание высокотехнологичных производств, содействие занятости и росту производительности труда", - заключил Шапошников.