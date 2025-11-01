РЖД проиндексируют зарплату сотрудников на 5,12%

Аналогично будет проиндексирована зарплата сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) проиндексирует зарплаты сотрудников с 30 декабря на 5,12%, сообщили в компании.

"В соответствии с условиями коллективного договора и прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным в сентябре 2025 года, компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря текущего года на 5,12%", - говорится в сообщении.

Аналогично будет проиндексирована зарплата сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования.

"Срок проведения индексации скорректирован с учетом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли", - добавили в холдинге.