Pegas Touristik прокомментировал данные о протесте туристов из России на Кубе

Их перенаправили в Варадеро вместо провинции Ольгин из-за урагана и разместили в отеле такой же или более высокой категории, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Туроператор Pegas Touristik предоставил российским туристам, перенаправленным в Варадеро вместо провинции Ольгин из-за урагана, возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Переезд клиентов осуществляется с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине, в соответствии с особенностями и нашим опытом работы в Варадеро. Переселение не планируется", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что рейс туристов был перенаправлен в Варадеро в связи с повреждениями и эксплуатационными ограничениями, возникшими в регионе Ольгин после урагана "Мелисса". Изменение маршрута произошло в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов. Клиенты были уведомлены об этом во время полета.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 15 российских туристов устроили акцию протеста в лобби отеля в Варадеро. По его данным, 25 туристов привезли в отель Los Cactus, 15 из них отказались от заселения якобы из-за того, что он оказался дешевле оплаченных отелей в полтора раза и показался им грязным.