Доходы бюджета Крыма от туротрасли вдвое превышают показатели 2024 года

Республику с начала 2025 года посетило более 6,4 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Республики Крым от туристической отрасли к ноябрю вдвое превысили показатели прошлого года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Всего, пояснил он в своем Telegram-канале, с начала года Республику Крым посетило более 6,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Из них 62% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% воспользовались железнодорожным сообщением, еще 14% приехали через исторические регионы.

"За девять месяцев, по данным управления ФНС России по Республике Крым, в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель", - говорится в сообщении главы республики.

Наибольшее количество туристов по-прежнему предпочитает отдыхать на южном берегу Крыма - 41% от общего числа, еще треть - на западном побережье, 15% - на восточном и 12% отдыхали в других уголках республики.