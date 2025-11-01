Россияне вернули в оборот 56 млн монет почти на 245 млн рублей

Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне в ходе акции "Монетная неделя" вернули в оборот 56 млн монет на сумму почти 245 млн рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", - отметили в ЦБ.

Всего по итогам пяти прошедших акций россияне вернули в обращение более 215 млн монет на сумму почти 956 млн рублей.

"Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали банки и сетевые магазины. В рамках акции можно было обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет. Ряд банков и магазинов продолжают принимать монеты.