Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы экс-владельцев "Арианта"

Определение принято в закрытом заседании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Верховный суд отказался передавать для рассмотрения в судебном заседании кассационную жалобу бывших владельцев ГК "Ариант" на решения нижестоящих судов, по которым с них взыскали свыше 46,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Верховным судом РФ [принято определение] об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", - говорится в картотеке.

Уточняется, что определение принято в закрытом заседании. Согласно картотеке, кассационную жалобу подавали ООО "Группа компаний "Ариант", Александр, Людмила Аристовы, а также Александр, Елена Кретовы.

Девятый арбитражный апелляционный суд 13 марта подтвердил определение арбитража об отказе в приостановлении исполнительного производства, которое проводят приставы в отношении бывших владельцев "Арианта" на сумму свыше 46,6 млрд рублей. Ранее такая сумма долга сложилась из стоимости имущества "Арианта", которое было обращено в доход государства.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" по требованию Генпрокуратуры. 5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО "Компания "Эталон", ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО "Урало-сибирская металлургическая компания" и Юрием Антиповым.