Приостановка Китаем ограничений на экспорт редкоземов распространяется на ЕС

Еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что Китай это подтвердил

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Приостановка Китаем экспортных ограничений на поставки редкоземельных металлов распространяется на Европейский союз. Об этом сообщил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

"Китай подтвердил, что приостановка экспортного контроля распространяется на ЕС. Обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в области совершенствования реализации политики экспортного контроля", - написал он в X по итогам переговоров с представителями Минкоммерции КНР.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.