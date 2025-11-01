Euronews: ЕК может отложить решение по активам России из-за разногласий в ЕС

По данным телеканала, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не дала ответа на вопрос о крайнем сроке для принятия такого решения

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита" на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС, сообщил телеканал Euronews.

"Хотя декабрьский саммит ЕС называют крайним сроком для принятия решений по активам, Бельгия (или другая страна ЕС) может потребовать дополнительное время для обсуждения этой темы", - отмечает телеканал. Он утверждает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не дала ответа на вопрос о крайнем сроке для принятия такого решения.

Телеканал уточняет, что если дискуссия по "репарационному кредиту" провалится на саммите ЕС в декабре, также как она провалилась на саммите 23 октября, то участники декабрьского саммита могут принять "временное решение" - привлечь "небольшой кредит для покрытия насущных нужд Киева на следующие шесть месяцев".

Впрочем, это лишь отсрочит для стран ЕС принятие "беспрецедентного финансового решения", отмечает Euronews.

Основная часть блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов России находятся на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".