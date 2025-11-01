Латвия закупит противотанковые мины на €7 млн

По информации портала Delfi, приобретаемое Ригой оружие снаряжаются большим зарядом взрывчатого вещества

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии закупят противотанковые мины на сумму порядка €7 млн у компании Rheinmetall Expal Munitions, которая расположена на территории Испании. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

По данным ведомства, контракт был подписан в ходе визита в королевство главы латвийского оборонного ведомства Андриса Спрудса. Министр отметил, что закупаемые противотанковые мины "заметно усилят способность Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии ограничить мобильность противника на поле боя".

Как указывает портал, приобретаемые Ригой мины снаряжаются большим зарядом взрывчатого вещества.

В феврале Спрудс заявил, что правительство Латвии утвердило решение об установлении минимального размера оборонных расходов. В 2026 году он составит 4% ВВП страны, а с 2027 года - 5% ВВП.