Чистая прибыль "Соллерса" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 16,3%

Показатель составил 4,02 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль автопроизводителя "Соллерс" по РСБУ за январь - сентябрь 2025 года снизилась на 16,3% в годовом выражении и составила 4,02 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 9,4% и составила 365,7 млн рублей. Убыток от продаж снизился на 4,2%, до 432,8 млн рублей.

"Соллерс" принадлежит на 80,25% "Альтер инвест", которой владеют председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерса" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерса" Виктор Хвесеня.