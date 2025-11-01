Путин назвал острым вопрос водных ресурсов для стран СНГ

Президент отметил, что Россия должна эффективно использовать свои конкурентные преимущества в этой теме

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что проблема водных ресурсов становится все более острой для соседних с РФ стран.

"Проблема водных ресурсов становится все более и более острой и для нас - у нас, слава богу, все нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ [это] очень острый [вопрос]", - указал российский лидер на встрече со своим спецпредставителем по климату Русланом Эдельгериевым. "У нас есть здесь определенные конкурентные преимущества, и мы должны их эффективно использовать", - добавил президент.