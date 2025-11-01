Стоимость чистых активов биржевого фонда "Сберегательный" превысила 300 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость чистых активов биржевого фонда "Сберегательный" УК "Первая" превысила 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании.

"ЦБ снижает ключевую ставку более медленными темпами, чем ожидал рынок, поэтому инвесторы снова обратили пристальное внимание на фонды денежного рынка. При этом если ранее ставки по вкладам и накопительным счетам были на аналогичным или даже более высоком уровне, чем ставки денежного рынка, то теперь денежный рынок выглядит более привлекательно. Так, стоимость чистых активов биржевого фонда "Сберегательный" в октябре 2025 года преодолела планку в 300 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ (корпоративные связанные облигации) и ОФЗ (облигации федерального займа) и дает возможность заработать на уровне ключевой ставки.

Так, объем вложений за октябрь в фонд "Сберегательный" составил порядка 11 млрд рублей. Таким образом, октябрьский приток средств в фонд оказался максимальным с января 2025 года.

При этом, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде октября составляла 15,45%, в то время как ставка денежного рынка RUSFAR, по которой крупные компании на нем предоставляют друг другу короткие займы, - 16,29%.