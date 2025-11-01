Россия стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла по итогам сезона

По оценкам экспертов, РФ поставила на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, сообщил ТАСС руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину", - сказал он.

По оценкам экспертов, Россия поставила на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн подсолнечного масла. Таким образом, топ-3 экспортеров сезона 2024/25 выглядит следующим образом: Россия (5,2 млн тонн), Украина (4,7 млн тонн) и Аргентина (1,3 млн тонн).

"В последние годы Россия активно наращивает экспорт масложировой продукции, и подсолнечное масло является его флагманом. Наши компании планомерно расширяют и углубляют партнерские отношения с ведущими мировыми импортерами, успешно конкурируя на рынках стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также открывают для себя все новые направления", - подчеркнул Ильюшин.