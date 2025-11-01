В Крыму забронировали 40% отелей на новогодние праздники

По словам главы региона Сергея Аксенова, администрация достигает цели превращения республики в круглогодичный курорт мирового уровня

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 40% номеров отелей и санаториев Республики Крым забронировано на новогодний период, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40% мест на новогодние праздники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.

Он отметил, что власти региона достигают цели превращения Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.