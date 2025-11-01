Экспорт астраханской черной икры вырос втрое в 2025 году

Ее закупают Казахстан, Армения и Белоруссия

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Поставки на экспорт черной икры, которую производят на рыбоперерабатывающих предприятиях Астраханской области, выросли в три раза в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

"За девять месяцев этого года поставки астраханской черной икры возросли в три раза относительно аналогичного периода прошлого года", - отметили в ведомстве. В 2024 году по состоянию на 1 октября было экспортировано 120 кг икры, а в 2025 - 360 кг продукции, пояснили в министерстве. Астраханскую икру закупают Казахстан, Армения и Белоруссия.

По данным областного Минсельхоза, объем производства черной икры в Астраханской области в прошлом году вырос на 5%, составив 25 тонн. В регионе осетроводство является одним из перспективных направлений аквакультуры, о чем свидетельствует увеличение количества хозяйств, занимающихся выращиванием товарных осетровых. В 2024 году их число выросло с 42 до 57, в 2025 - до 70. Сохраняется также тенденция роста производства черной икры: в этом году в регионе уже произвели столько же продукции, сколько за весь прошлый год.

Местные предприятия производят из выращенной рыбы широкий ассортимент продукции: тушки, филе, мороженые стейки, балычные изделия холодного копчения. Основной объем астраханской продукции из осетровых реализуется на внутреннем рынке.

Черная икра - бренд Астраханской области. Икру получают из осетра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года осуществлять вылов этих рыб можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. В регионе осетровых выращивают в основном индустриальным способом в садках, установленных на водоемах, а также в установках замкнутого водоснабжения.