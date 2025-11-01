Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за девять месяцев увеличился в 7,6 раза

Показатель составил 29,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток "Камаза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2025 года увеличился в 7,6 раза по сравнению с январем - сентябрем 2024 года, до 29,1 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 11,2% - до 203,1 млрд рублей.

Валовая прибыль "Камаза" снизилась в 2,9 раза - до 5,3 млрд руб. Убыток от продаж вырос до 11,89 млрд руб. против 1,04 млрд руб. убытка годом ранее.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Среди крупнейших акционеров компании - госкорпорация "Ростех" и "Автоинвест".