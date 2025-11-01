Бюджет Челябинской области внесли в заксобрание с дефицитом в 18,98%

Для покрытия дефицита планируют, в частности, привлекать кредиты из других бюджетов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области внесли в законодательное собрание региона бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Дефицит составляет порядка 60,5 млрд рублей, или 18,98% от суммарного объема всех доходов, следует из материалов, опубликованных Министерством финансов региона.

"Правительство Челябинской области завершило работу над проектом регионального бюджета на 2026-2028 годы и внесло его в законодательное собрание Челябинской области. <…> [Предлагается] утвердить основные характеристики областного бюджета на 2026 год", - сказано в материалах.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета превышает 318,8 млрд рублей (прирост к первоначальному бюджету 2025 года на 13,86%). Расходы запланированы на уровне 379,3 млрд рублей (увеличение к первоначальному бюджету 2025 года на 23,37%).

Согласно опубликованным материалам, составлен список источников для покрытия дефицита бюджета, в том числе, это привлечение кредитов из других бюджетов, размещение государственных ценных бумаг и т. д.

В материалах говорится, что главной задачей при формировании бюджета было сохранение уровня финансирования всех первоочередных и социальных обязательств, а также других направлений расходов, формирующих качество жизни людей.