Планируемый объем участия ВЭБ.РФ в проектах с Китаем составит 5,3 трлн рублей

Зампредседателя группы Артем Довлатов отметил накопленный опыт в работе с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Планируемый объем вложений госкорпорации "ВЭБ.РФ" в проекты с китайским участием составит $65 млрд (около 5,3 трлн рублей), сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству между Россией и Китаем.

"Планируемый объем участия ВЭБ.РФ в проектах, в которых в том или ином виде присутствует китайская составляющая, составит более $65 млрд", - сказал он.

В рамках встречи обсуждались перспективы реализации совместных инвестпроектов и сотрудничество между российскими и китайскими финансовыми институтами.

"Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнерами. Нами накоплены значительный опыт и компетенции в работе с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями. Мы как институт развития готовы способствовать реализации масштабных проектов на территории России", - отметил Довлатов.

Он уточнил, что портфель совместных инициатив включает как финансирование и участие китайских подрядчиков, так и контракты на поставку продукции в Китай. В 2025 году также добавились проекты в сфере автомобилестроения и других отраслях.