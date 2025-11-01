Новые правила расчета утильсбора на легковые авто вступят в силу 1 декабря

Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.

Ранее Минпромторг РФ по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова предложил перенести вступление в силу новых правил расчета утильсбора для легковых автомобилей с 1 ноября на 1 декабря.

Решение принято для поддержки граждан, которые успели заказать или оплатить автомобили мощностью свыше 160 л. с. после публикации проекта постановления или столкнулись с задержками в поставках. Новые параметры не затронут тех, кто оплатил утильсбор до вступления правил в силу.

"Отмечаем, что за счет действующего комплекса мер господдержки отрасли нововведения не окажут значительного влияния на стоимость отечественных автомобилей, в том числе производимых на перезапущенных площадках, а также не приведут к существенным изменениям для официального импорта со стороны юридических лиц", - заявили в министерстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС отмечал, что официальные дилеры не будут резко повышать цены, а покупка у них остается выгоднее за счет гарантии, сервисного обслуживания и стабильных поставок запчастей.