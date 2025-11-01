Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 14%

Показатель составил 352,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2025 года составила 352,5 млрд руб., что на 14% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за девять месяцев снизилась на 8,1%, до 1,95 трлн руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 10,3%, до 1,43 трлн руб.

Валовая прибыль за отчетный период достигла 518,64 млрд руб., что на 1,3% ниже показателя годом ранее. Прибыль до налогообложения была на 16% ниже, чем в 2024 году, и составила 380,4 млрд руб.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.